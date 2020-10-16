Bağımlılıkla mücadele eden derneklerden vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadele eden derneklerden vatandaşlara uyarı

16.10.2020 11:43
Bağımlılıkla mücadele eden derneklerden vatandaşlara uyarı, System.String[]

Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 49 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bağımlılıkla mücadele eden dernekler alkol tüketimine karşı uyarılarda bulundu.

Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 49 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bağımlılıkla mücadele eden dernekler alkol tüketimine karşı uyarılarda bulundu.

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Ay, Yeşilay'ın 1920 yılındaki kuruluş amacına değinerek, 100 yıldır alkol ve diğer tüm bağımlılık yapan maddelerle mücadele edildiğini söyledi.

Ay, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldiğini hatırlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre alkol nedeniyle ölüm oranlarının en az olduğu ülkelerden biriyiz. Bu anlamda ülkemiz devleti ve milletiyle bir çalışma azminde ama gelinen noktada vatandaşların merdiven altında üretilen alkolü alma isteği onları ölüme götürüyor." dedi.

"Hem STK'lar hem vatandaşlar hem de devlet olarak alkolün her türlüsüne karşı ortak bir mücadele sergilememiz gerekiyor. Topyekün bir mücadele olursa ancak alkol ile mücadelenin yeterli olduğunu söyleyebiliriz." diyen Ay, her türlü bağımlılığa karşı bir mücadele oluşturulduğunu, gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını aktardı.

Ay, "Tütün ve tütün mamülleri üzerinde artık çocukların alamayacağı ibareler bulunuyor. Sigara paketleri tek renge büründü. İçki ve alkol ile ilgili yasaklar da başladı. Daha önce kamu spotlarında, reklamlarda veya bilboardlarda içki ile alakalı ilanlar görebiliyorduk ama yasaklandığı için artık görülmüyor. İçki ve alkollü maddelerle ilgili sigara ve tütünde olduğu gibi daha katı düzenlemeler yapılabilir." diye konuştu.

Ay, alkolün vücutta görme kaybı, beyinsel fonksiyonlarının bozulması, karaciğerin işlevini yerine getirmemesi gibi çok ağır sonuçları olan bir bağımlılık türü olduğuna dikkati çekti.

Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öger ise, son günlerde Türkiye'de sahte içkiden dolayı ölen vatandaşların sayısındaki artışı üzülerek takip ettiklerini söyledi.

"Her yıl alkol zehirlenmesinden kaynaklı onlarca vatandaşımızı yitirdiğimiz gibi alkolün yol açtığı felaketler de göz önünde bulundurulursa binlerce insanımız maalesef alkol mağduru olmuş. Trafik kazaları, kadına karşı şiddet, istismar, adli ve adi vakaların sebebi olarak da alkol önümüze sebep olarak çıkmakta. Alkol için konulan yüksek vergiler kullanıcıyı bir bahane olarak merdiven altı alkol kullanmaya tevessül ettirmiştir." ifadelerini kullanan Öger, şunları kaydetti:

"Sigara paketlerinde konulan resim ve uyarılar gibi alkol şişelerine de uyarıcı resimler konulmalı. Var olan yasal mevzuatın eksik yönleri tekrar gözden geçirilmeli, denetim mekanizmasının ölüm vakalarının öncesinde de de ciddiyetle yapılmalı. Dernek olarak alkol kullanan vatandaşlarımızın tedavi edilmeleri noktasında bir saha çalışması yapılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz."

Türkiye, Alkol, Ekim, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla mücadele eden derneklerden vatandaşlara uyarı - Son Dakika

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