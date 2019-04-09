Bağımlılıkla Mücadele Ekibi" İş Başında

Çorum'da Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde öğrencilerinin oluşturduğu "Bağımlılıkla Mücadele Ekibi", vatandaşlara bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına zararlarını içeren broşürler dağıttı.

Çorum'da Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde öğrencilerinin oluşturduğu "Bağımlılıkla Mücadele Ekibi", vatandaşlara bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına zararlarını içeren broşürler dağıttı.



Kanser Haftası dolayısıyla Hürriyet Parkı'nda toplanan Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ve Toprak Sanayi Ortaokulu öğrencileri, etkinlik için özel olarak hazırlanan tişörtlerle Hürriyet Meydanı ve Gazi Caddesi'nde zararlı alışkanlıklara dikkat çekti.



"Bağımlı Olma Mutlu Ol" temalı etkinlikte öğrenciler, vatandaşlarla bire bir iletişim kurarak sigaranın sağlığa zararlarını anlattı.



İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığa zararları kanıtlanmış ve kansere neden olan sigaranın gençliği tehdit eden zararlı alışkanlıkların başında geldiğini söyledi.



Kanser Haftası dolayısıyla vatandaşların dikkatini zararlı alışkanlıklara çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Sobacı, "Gençlerimizi sigaradan uzak tutmak için hepimize çok önemli görevler düşmektedir. En başta yetişkinler olarak anne ve babalar, davranışlarıyla çocuklarına rol model olmalıdır. Ayrıca gençler için önemli olan eğiticiler ve lider konumundaki kişilerin de gençleri sigara kullanmalarını özendirecek tutum ve davranış içinde olmamaları çok önemlidir. Etkin okul programları, sağlık izleme programları ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi ile gençlerimizi sigaradan uzak tutmaya çalışmamız gerekmektedir." dedi.

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