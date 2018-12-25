Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele İl Komisyon Kurulu Toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Komisyon Kurulu Toplandı

54 dakika önce

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Komisyon Kurulu Toplandı, System.String[]
Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.

Kentte 2018 yılında bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirildiği Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı. Kurum ve kuruluşların 2018 yılında bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Vali Bektaş tarafından, toplumu doğrudan ilgilendiren bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekilerek ilgililerce çalışmaların aksatılmadan, titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:52 Kaynak: İHA

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