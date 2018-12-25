Bağımlılıkla Mücadele İl Komisyon Kurulu Toplandı
54 dakika önce
Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.
Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdoğan Bektaş
başkanlığında yapıldı.
Kentte 2018 yılında bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirildiği Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı. Kurum ve kuruluşların 2018 yılında bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Vali Bektaş
tarafından, toplumu doğrudan ilgilendiren bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekilerek ilgililerce çalışmaların aksatılmadan, titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:52 Kaynak: İHA
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