Muğla
'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Esengül Civelek
, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
ve kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Bağımlılıkla mücadeleye yönelik 2018 yılı içerisinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülecek faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilgili kurumların yürütmüş olduğu kurumsal çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı.
Sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yapılan değerlendirmenin ardından sona erdi.