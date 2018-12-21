Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

4 saat önce

Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.


Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Bağımlılıkla mücadeleye yönelik 2018 yılı içerisinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülecek faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilgili kurumların yürütmüş olduğu kurumsal çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı.

Sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yapılan değerlendirmenin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Jandarma, Esengül Civelek, Muğla, Güncel
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