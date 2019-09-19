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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

56 dakika önce

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı, System.String[]

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Vali Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cansel Tuncer ve kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer de katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirileceğini, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yapılan değişiklikleri tartışılacağını, Emniyet, Jandarma ve Narkotikle Mücadele Birimleri'nin yapmış olduğu çalışmaların özetleneceğini ifade etti.


Okulların açıldığını ve özellikle okul çevrelerinde önlemlerin arttırılacağını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Bağımlılıkla mücadele derken zaman zaman tütünle mücadeleyi es geçiyoruz. Türkiye tütünle mücadelede epey mesafe aldı ama son dönemde tekrar bir artış yaşanıyor. Bu yüzden tütünle mücadelede çalışmalarına tekrardan başlamak lazım" dedi.


Diğer gündem maddeleriyle ilgili çalışmalarında gözden geçirileceğine işaret eden Vali Münir Karaloğlu, bağımlılıklar konusunda toplumun bilinçlenmesini ve çocukların korunması için alınan kararların faydalı olmasını temenni ettiğini belirtti.


Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri sunum yaptı. - ANTALYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Jandarma, Bolat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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