Erzurum'da, Sağlık İl Müdürlüğünce "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın düzenlendiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplantının kurumun toplantı salonunda Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir başkanlığında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, kurumların temsilcilerinin katıldığı kurulda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirildiğini aktardı.

Kurulda önemli kararların alındığını kaydeden Bedir, "Kurulda, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı ve iş birliğinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı. Kurulda bunların yanı sıra bağımlılıkla mücadele konusunda ulusal bazda yapılan çalışmalara değinildi. İleride bağımlılıkla mücadelede yapılması gereken çalışmalara karar verildi." ifadelerini kullandı.