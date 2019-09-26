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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.


Şentürk, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, gençleri ve çocukları tehdit ederek geleceğini karartan bağımlılıkla mücadelede çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede kararlı bir şekilde hareket etmek zorundayız. Geleceğimiz için bu konuda mücadele etmek durumundayız. Gençliğimizi zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla mücadelemizi büyük bir azimle sürdüreceğiz. Toplumda farkındalık oluşturarak doğru yönlendirme içinde olmalıyız. Bağımlılıkla mücadelede yeni fikirler ve projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu konuda kararlıyız."

Konuşmanın ardından il genelinde yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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