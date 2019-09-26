Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.



Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve ilgililer katıldı.



"Bağımlılıkla mücadele kararlılıkla sürecek, taviz verilmeyecek"



Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve taviz verilmeyeceğini belirterek "Bağımlılıkla mücadelede kararlı bir şekilde hareket etmek zorundayız. Geleceğimiz için bu konuda mücadele etmek durumundayız. Gençliğimizi zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla mücadelemizi büyük bir azimle sürdüreceğiz. Toplumda farkındalık oluşturarak, doğru yönlendirme içinde olmalıyız. Bağımlılıkla mücadelede yeni fikirler ve projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu konuda kararlıyız" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından, İl Sağlık Müdürlüğünün sekretaryasını yaptığı kurulda, il genelinde yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.



Öte yandan, gerçekleştirilen çalışmalarla büyük oranda başarı sağlandığı ifade edildi. - BİLECİK