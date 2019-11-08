Bartın'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Vali Sinan Güner başkanlığındaki toplantıda, 2018-2023 uyuşturucu ile mücadele il eylem planı doğrultusunda yılın 9 aylık verilerinin yer aldığı sunum yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelede kurumlararası iş birliği ve koordinasyonu sağlanması, temel stratejilerin belirlenmesi, il eylem planlarının hazırlanarak uygulanması amacıyla oluşturulan kurul toplantısında kurum müdürleri ilgili alanlarda yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Güner, tüm kurum ve kuruluşların görev alanlarıyla ilgili sorumluluklarını titizlikle yerine getirerek takip etmesi, bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek verilmesi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik kulüplerinin de aktif olarak mücadeleyi desteklemesi talimatı verdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Safa Söylem ile daire müdürleri katıldı.