Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Sağlık İl Müdürlüğünün bağımlılıkla mücadele konusunda hazırladığı sunu izlendi.

Toplantıda, metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar ele alındı. Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması görüşüldü. Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması ele alındı.

Okul ve çevrelerinde güvenliğin arttırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Gençlerin etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirildi.

2020 yılının ilk toplantısında son bir yılda bağımlılıklarla mücadele konusunda yapılanlar ve daha önceki toplantılarda alınan kararlar değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya Valisi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı
Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor

Son Dakika Haberleri
22:13 Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
22:12 Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
22:11 Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:10 Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama - Son Dakika
22:05 Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:16:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]