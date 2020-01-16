Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Sağlık İl Müdürlüğünün bağımlılıkla mücadele konusunda hazırladığı sunu izlendi.

Toplantıda, metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar ele alındı. Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması görüşüldü. Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması ele alındı.

Okul ve çevrelerinde güvenliğin arttırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Gençlerin etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirildi.

2020 yılının ilk toplantısında son bir yılda bağımlılıklarla mücadele konusunda yapılanlar ve daha önceki toplantılarda alınan kararlar değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.