Üye Girişi
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

28.07.2021 18:30
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşma yapan Vali Ayyıldız, bağımlılığın sadece uyuşturucu olmadığını belirterek, "İnsan ve toplum sağlığını, insan ve toplum huzurunu etkileyen her tür bağımlılığı kastediyoruz" dedi.

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşma yapan Vali Ayyıldız, bağımlılığın sadece uyuşturucu olmadığını belirterek, "İnsan ve toplum sağlığını, insan ve toplum huzurunu etkileyen her tür bağımlılığı kastediyoruz" dedi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erol Ayyıldız'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Garnizon Komutanlığı adına Albay Şener Hava, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı. Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Ayyıldız, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Teknik Çalışma Gruplarının başarılı çalışmalar yapabilmesi ve üyelerin konuya sahip olabilmesi açısından bu toplantılar bizim için büyük önem arz etmektedir" dedi.

"Bütün dünyayı etkileyen dijital bir bağımlılık ortaya çıktı"

Her çeşit bağımlılıkla mücadelenin devletin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geldiğini belirten Vali Ayyıldız; "Bağımlılık dediğimizde, sadece uyuşturucu bağımlılığını kastetmiyoruz, insan ve toplum sağlığını, insan ve toplum huzurunu etkileyen her tür bağımlılığı kastediyoruz. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte genç yaşlı demeden bütün dünyayı etkileyen dijital bir bağımlılık ortaya çıktı ve maalesef hızla da yayılıyor. Öyle bir bağımlılık ki gençleri, çocukları derslerinden, büyükleri işlerinden ediyor. Aile bireylerini ev içinde ortak hareket etmekten bile alı koyuyor. Bağımlılıkla mücadele toplumun sadece bir kısmı ile değil, tüm kesimlerinin içerisinde bulunması gereken bir konudur" ifadelerini kullandı.

"Bağımlılıkla mücadele, hep birlikte ciddi çalışma içerisinde olmamız gereken bir durum"

Uyuşturucu bağımlılığının ayrı bir boyutu olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız; "Uyuşturucu ticareti terörün en büyük finans kaynaklarından biri. Ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği çok boyutlu, kararlı, başarılı mücadelesi aynı zamanda terör örgütlerinin, insanların üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve onun finans kaynağını kesmek açısından son derece önemlidir. Tabii ki bu mücadele çok yönlü bir çalışma gerektiriyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve aileler olarak çok ciddi bir çalışma içerisinde olmamız gereken bir durum. İlimiz ölçeğinde baktığımızda uyuşturucuyla ve diğer bağımlılık yapan maddelerle mücadelede etkin bir şekilde çalışmalar devam etmekte. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu arzının kesilmesi ona ulaşımın engellenmesi en önemli konuların başında geliyor. Bu noktada güvenlik birimlerimiz özellikle sokak satıcılarına karşı büyük başarılar elde ediyorlar. Diğer taraftan sağlıkla ve eğitimle ilgili yürütülen çalışmalar var" diye konuştu.

"Metruk binaların yıkımı ile ilgili mücadele devam ediyor"

Vatandaşlara her türlü konuda yardımcı olmak adına çalışmalar yapan Açık Kapı Birimi'ne, bağımlılıkla ilgili rahatlıkla ulaşılabildiğini belirten Vali Ayyıldız; "İlk altı ayda, Açık Kapı Birimimize uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili 11 başvuru olmuştur. Bu birimimize arkadaşlarımız, vatandaşlarımız adına tüm takiplerini yapmaktadırlar ve yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca önceki toplantılarda alınan karar gereği, suç odağı yüksek olan metruk binaların yıkımı ile ilgili mücadele devam etmekte olup yapılan çalışmalar aynı hassasiyetle sürdürülmektedir' dedi.

Konuşmaların ardından, Halk Sağlığı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Ayrıca uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı. - ESKİŞEHİR

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi, Erol Ayyıldız, Uyuşturucu, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı 18:12 Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor 18:01 Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 17:49 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş
Şehit ağabeyinin 17:40 Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil 17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 17:12 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü 16:45 Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Eski sevgilisini darbettiği görüntüler ortaya çıkan Çağatay Akman hakkında koruma kararı talebinde bulunuldu 16:40 Eski sevgilisini darbettiği görüntüler ortaya çıkan Çağatay Akman hakkında koruma kararı talebinde bulunuldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı         
19:01
"Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu         
18:04
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü         
17:56
Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti         
17:40
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
17:37
Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi         
17:22
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi         
16:47
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm         
16:44
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 19:23:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement