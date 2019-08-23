Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı
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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

47 dakika önce

Mersin Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı, System.String[]

Mersin Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı.


Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Su'nun başkanlık yaptığı toplantıya, vali Yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Su, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek, diğer illerde olduğu gibi Mersin'de de bu konuda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve bu çalışmaların sonuçlarının da alınmaya başladığını belirtti.


Toplantı, sunumların yapılması, görüş ve önerilerin dinlenmesi ve gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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