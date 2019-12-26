Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında ortak akıl oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Vali Yıldırım, "Sadece uyuşturucuyla değil pek çok anlamda bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada bağımlılıkla mücadele ile ilgili görüşüp ortak bir akıl oluşturmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesi ile sona erdi.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve kurum müdürleri ile yetkililer katıldı.

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 400 kilo esrar ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi
16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Son Dakika Haberleri
17:26 Hatay genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
17:26 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:26 Edirne tmo depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
17:26 Yılın son güneş tutulması gerçekleşti - Son Dakika
17:25 Kırklareli'de sahte içki operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:27:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]