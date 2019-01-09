Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplandı
15 dakika önce
Babaeski ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı.
Babaeski ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı.
Kaymakam Hakan Özarslan başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Erdem, Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı ile kurum müdürleri ve oda temsilcileri katıldı.
Toplantıda kurumların faaliyet raporlarının sunulmasının ardından 2019 yılında yapılabilecek faaliyetler ile ilgili kurumların önerileri görüşüldü.
Özarslan, bağımlılıkla mücadele konusunu önemsediklerini belirterek, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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