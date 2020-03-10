Bağımlılıkla mücadele standı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağımlılıkla mücadele standı açıldı - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadele standı açıldı

6 saat önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele standı açıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele standı açıldı.

Antakya'da bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Standı ziyarete gelen vatandaşların soruları cevaplandırılarak çeşitli materyaller dağıtıldı.

Öte yandan, vatandaşlara Google Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuma" uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.

Bağımlılıkla mücadele standı açıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:29 Kaynak: AA
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