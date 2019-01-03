Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

56 dakika önce

ADANA (AA) – Adana'da "Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, System.String[]
ADANA (AA) – Adana'da "Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yüreğir Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bağımlılık ve özellikle uyuşturucuyla mücadele konusuna önem verdiklerini söyledi.

Kentte eğitim kalitesinin arttırılması çalışmalarıyla beraber bağımlılığa yönelik de yoğun faaliyet gösterildiğini vurgulayan Demirtaş, "Birinci amacımız, gençlerimizin ve çocuklarımızın uyuşturucu maddeyle hiçbir şekilde tanışmamasıdır. Uyuşturucu maddenin bırakın yapımını, alımını, satımını semtimize dahi uğramamasıdır." diye konuştu.

Demirtaş, okul çevreleri ve servis araçlarında NARKOTİM ekipleri tarafından 249 denetim yapıldığını, bağımlılıkla mücadelede okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve velilerin büyük rol oynadığını dile getirdi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Yüreğir Kültür Merkezi, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
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