Bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika

Tekirdağ İl Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2019/5 Toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Sadece uyuşturucuyla değil pek çok anlamda bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada bağımlılıkla mücadele ile ilgili görüşüp ortak bir akıl oluşturmaya gayret edeceğiz" dedi.



Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında görüşüldü. Ardından dönem içerisinde bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir sunum yapıldı.



Sonrasında Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele İl Eylem Planının anlatıldığı bir sunum yapıldı. Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir sunum gerçekleştirdi.



Toplantı, gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesi ile son buldu. - TEKİRDAĞ