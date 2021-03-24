Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun'dan "Huzur Köy"e ziyaret - Son Dakika

Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun'dan "Huzur Köy"e ziyaret

24.03.2021 10:39
Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun'dan

Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun, Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin yeniden hayata tutunmaları için inşa edilen Huzur Köy'ün Türkiye'ye örnek bir uygulama olacağını söyledi.

Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun, Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin yeniden hayata tutunmaları için inşa edilen Huzur Köy'ün Türkiye'ye örnek bir uygulama olacağını söyledi.

Uzun, Huzur Köy ziyaretinde, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve valiliklerin de destekleriyle illerde kurulmuş derneklerin olduğunu aktardı.

Sivil toplum kuruluşu olarak kamu kurum ve kuruluşlarla beraber çalışmanın daha anlamlı ve etkili olduğunu aktaran Uzun, şöyle konuştu:

"Amacımız, gençlerimiz hiç uyuşturucu kullanmasın, kullanan kardeşlerimizi de tekrar hayata kazandıralım. Bizim iki temel amacımız budur. Bu anlamda Kırıkkale Valiliğince hayata geçirilen 'Huzur Köy' projesi de çok önemli bir uygulama. Burada başta valimizin desteği çok önemli. Kırıkkale'de tüm kurum ve kuruluşlarla valimizin önderliğinde çok güzel bir sinerji yakalanmış. İçişleri Bakanımızın da Huzur Köy Projesi'ne destek verdiğini biliyoruz. Gerçekten çok güzel bir proje. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama. Bunun 81 ilde de uygulanabilirliğini gördük. Devlet büyüklerimiz de onaylarsa neden olmasın."

Uzun, bağımlılığın özellikle son yıllarda gençler üzerinde etkili olan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekti.

Dernek olarak 2 yıldır bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet verdiklerini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Tekrar hayata kazandırılmaları noktasında ilk olarak daha çok bağımlı olmuş ve hayatının son raddesinde olan gençlerle başlamıştık. Bu arkadaşlarımızı tespit ediyoruz ve ellerinden tutuyoruz. Uzman ekibimizle birlikte değerlendirip ona göre bir yol haritası çiziyoruz. Daha sonra tekrar hayata kazandırılmalarını sağlıyoruz. Ancak bundan önce de önleyici tedbirlerin çok önemli olduğunu sahada vurguluyoruz. Hiç maddeye bulaşmamış olmak, ondan her an uzak durmak, maddeyle hiç tanışmamış olmak çok önemli. Bu, mücadelenin en önemli ayağını oluşturmakta."

Süleyman Soylu, Mustafa Uzun, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun'dan 'Huzur Köy'e ziyaret - Son Dakika


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