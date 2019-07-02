Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, toplanacak
Son Dakika Politika Haber

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, toplanacak

1 saat önce

BAĞIMLILIKLA Mücadele Yüksek Kurulu, (BMYK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, toplanacak, System.String[]
BAĞIMLILIKLA Mücadele Yüksek Kurulu, (BMYK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda öğrencilerde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırmasının sonuçları masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kurul, yarın saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yeni yapısıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek. 14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yeniden oluşturulan Kurul'da; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yer aldı.
Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede gelinen nokta değerlendirilecek ve öğrencilerde sigara, alkol, madde ve teknoloji kullanımı araştırmasının sonuçları masaya yatırılacak. Toplantıda 'Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı' karara bağlanacak ve zararlı dijital oyun içeriklerine yönelik tedbirler de müzakere edilecek.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
cumhurbaşkanı yardımcısı, fuat oktay, sigara, alkol, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü "Ayrım yapmayacağım" diyen İmamoğlu ziyaretlere Kaftancıoğlu ile başladı Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, toplanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]