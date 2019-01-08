Bağımlılıkla Mücadelede Bir Gol de Sen At"

Orta Anadolu Masterler Federasyonuna (OAMF) tabi lig maçında, Adana Güneşi Veteranlar ile 38 Kayseri Masterler arasında oynanacak maça, her iki takım sahaya "Bağımlılıkla Mücadelede Bir Gol de Sen At" afişi ile sahaya çıktılar.

Orta Anadolu Masterler Federasyonuna (OAMF) tabi lig maçında, Adana Güneşi Veteranlar ile 38 Kayseri Masterler arasında oynanacak maça, her iki takım sahaya "Bağımlılıkla Mücadelede Bir Gol de Sen At" afişi ile sahaya çıktılar. Karşılaşmadan Adana Güneşi Veteranlar 2-1 üstünlükle ayrıldı.



Maça kırmızı top ile başlanılarak bağımlılık konusunda toplumsal duyarlılığa dikkat çekilmesi hedeflendi. Maçın başlama vuruşu TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, OAMF Başkanı Rıdvan Şirvanı, Adana Güneşi Başkanı Ramazan Çakır tarafından yapıldı.



Adana Güneşi Veteranlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Ramazan Çakır, derneklerinin, valiliğin oluşturduğu, Bağımlılıkla Mücadele Kuruluna bir STK temsilcisi olarak alındığını vurgulayarak, "Temel amaçlarımızdan birisi de, ülkemiz adına sosyal sorumluluk gerektiren konularda bir şeyler yapma arzusudur. Bize bu konuda destek veren Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'a, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Adli Tıp Anabalim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nebile Dağlıoğlu'na, Yeşilay Şube Başkanımız Mehmet Aslanbaba'ya, OAMF Başkanı Rıdvan Şirvani'ye, Adana sporunu yöneten, TÜFAD'a, ASKF'ye, TFF Bölge'ye, İl Hakem Kurulunun, yetkililerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

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