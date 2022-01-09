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Bağımlılıkla mücadelede VR teknolojisi kullanımı projesinin pilot uygulaması İzmir'de yapıldı - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadelede VR teknolojisi kullanımı projesinin pilot uygulaması İzmir'de yapıldı

09.01.2022 12:48
Bağımlılıkla mücadelede VR teknolojisi kullanımı projesinin pilot uygulaması İzmir'de yapıldı

İzmir'de denetimli serbestlik tedbiri alan ve madde bağımlılığı problemi olan bireylerin rehabilitasyonu için "Madde Bağımlılığı için Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyon" adlı projenin pilot çalışması yapıldı.

İzmir'de denetimli serbestlik tedbiri alan ve madde bağımlılığı problemi olan bireylerin rehabilitasyonu için "Madde Bağımlılığı için Sanal Gerçeklik ile Rehabilitasyon" adlı projenin pilot çalışması yapıldı.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından "Erasmus+Gençlik Programı Ana Eylem 2 (KA2) Stratejik Ortaklıklar" başlığında desteklenen proje, sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojisi ile madde kullanım problemi olan bireylerin rehabilitasyon süreçlerine yeni bir yaklaşım getiriyor.

İlk defa denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında İzmir'de uygulanan projede Torbalı Kaymakamlığı koordinatör kuruluş, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Savunmasan Innovative Prison Systems- Portekiz ve European Strategies Consulting- Romanya ise ortak olarak yer alıyor.

Proje kapsamında denetimli serbestlik tedbiri alan madde kullanım problemi olan bireylerin rehabilitasyonu için sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin kullanılmasına yönelik yeni bir metodolojinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Proje, bağımlılık alanında müdahale çalışmalarında gereken zaman yönetimine katkı ve fiziksel alan ihtiyacına karşılık vermesi, sanal ortamda işitsel ve görsel uyaranlar ile bireyin öğrenme sürecinde dikkati artırıcı özellikte olması, uygulama için hedef gruptaki bireye güvenli ortam sunabilmesi ve kullanıcı dostu donanım ve yazılım özelliklerine sahip.

Türkiye, Portekiz ve Romanya'da proje ortakları tarafından genç yetişkin denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik hem zamanlı pilot uygulamalar da gerçekleştirildi.

Projenin Türkiye'deki pilot çalışması, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belirlenen denetimli serbestlik yükümlüsü ve madde kullanım problemi olan 20 katılımcıdan oluşan hedef grup ile Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünde yapıldı.

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Denetimli Serbestlik, Sanal Gerçeklik, Pilot, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla mücadelede VR teknolojisi kullanımı projesinin pilot uygulaması İzmir'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağımlılıkla mücadelede VR teknolojisi kullanımı projesinin pilot uygulaması İzmir'de yapıldı - Son Dakika
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