Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay" Konferansı düzenlendi.

SAÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesince, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, konuşmacı olarak katıldı.

Sultan Işık, konuşmasında bağımlılığın ne olduğu, nasıl geliştiği, bağımlılık döngüsü, bağımlılık türleri, madde bağımlılığı, alkolizm, sigara, teknoloji ve kumar bağımlılıkları, bağımlılığın risk faktörleri gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Bağımlılık türlerini sigara - tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olarak sıralayan Işık, sigaranın ise dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olduğunu söyledi.

Işık, son yıllarda yaygınlaşan elektronik sigara konusuna da değinerek, elektronik sigaranın normal sigaradan daha da zararlı olduğu uyarısında bulundu.



Bağımlılığa yol açan faktörleri örneklerle açıklayan Işık, okul başarısında düşüş, sosyal becerilerin zayıf olması, ebeveyn-çocuk arasında bağlanma ve ilgi eksikliği, şiddet içeren davranışlar gibi faktörlerin bağımlılığa yol açtığını kaydetti.

Işık, Yeşilay'ın ilk olarak 1920 yılında alkol bağımlılığına yönelik olarak kurulduğunu dile getirerek, bağımlı olan kişilere destek programından, bağımlılığı önleme faaliyetlerinden ve bu konudaki bilimsel çalışmalardan bahsetti.