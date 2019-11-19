Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla mücadeleyi TBMM'de anlattı
Son Dakika Güncel Bağımlılıkla mücadeleyi TBMM'de anlattı - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadeleyi TBMM'de anlattı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi bağımlılıkla mücadele merkezi deneyimlerini TBMM komisyonunda anlattı.

Bağımlılıkla mücadeleyi TBMM'de anlattı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi bağımlılıkla mücadele merkezi deneyimlerini TBMM komisyonunda anlattı.


Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun, taslak raporunu görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edildi.


Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalarda, kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile alanda uzman diğer yetkin kişilerin bilgisine başvurmak için Mayıs ayından itibaren 14 kez toplanan komisyonda DÜBAM Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kendirli de sunum gerçekleştirdi. Komisyon, toplantılarda ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında sonuç ve önerilerin hayata geçirilmesi için bir kez daha bir araya geldi.


Komisyon Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın başkanlık yaptığı çalıştayda, komisyonun taslak raporu ele alındı, DÜBAM Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen de katkı ve önerileri ile taslak raporun hazırlanmasında görev aldı. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
AK Parti'nin yasa teklifi mecliste: Mahkemesiz ad ve soyad değişikliği yapılacak İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu: Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla mücadeleyi TBMM'de anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]