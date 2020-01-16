Bağımlılıkla topyekun mücadele ediliyor - Son Dakika
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Bağımlılıkla topyekun mücadele ediliyor

6 saat önce

Türkiye genelinde 81 ilde aynı gün ve saatte yapılan Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Karabük'te Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla topyekun mücadele ediliyor, System.String[]

Türkiye genelinde 81 ilde aynı gün ve saatte yapılan Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Karabük'te Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Vali Gürel'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Cumhuriyet Savcısı Emrah Mert, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de her türlü bağımlılıkla topyekun mücadele edildiğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini, bir taraftan bağımlı olan kardeşlerimizi tedavi ederken bir taraftan da çocukları spor, sanat ve kültürle buluşturup bağımlılık yapan hususlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.


Vali Gürel, "Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve aileler olarak çok ciddi bir çalışma içerisinde olmamız gereken bir durum. İlimiz ölçeğinde baktığımızda uyuşturucuyla ve diğer bağımlılık yapan maddelerle mücadelede etkin bir şekilde çalışmalar devam etmekte" diye konuştu.


Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki süreçte kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. - KARABÜK

Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
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