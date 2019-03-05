Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" Karikatür Sergisi
52 dakika önce
Zonguldak Yeşilay Derneği Başkanlığı tarafından "Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" temalı karikatür sergisi açıldı.
Zonguldak Yeşilay
Derneği Başkanlığı tarafından "Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" temalı karikatür sergisi açıldı.
Zonguldak Yeşilay Derneği Şube Başkanı Fatih
Akca, serginin açılışında yaptığı konuşmada, genel merkezleri tarafından bu yıl "uluslararası bağımlılıklara karşı sporun önleyici etkisi" temalı karikatür yarışmasının üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.
Yarışmada jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserleri Zonguldak halkıyla buluşturmak istediklerini aktaran Akca, herkesi sergiye gezmeye davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:04 Kaynak: AA
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