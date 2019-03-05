Son Dakika Haberleri: Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" Karikatür Sergisi

Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" Karikatür Sergisi

52 dakika önce

Zonguldak Yeşilay Derneği Başkanlığı tarafından "Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" temalı karikatür sergisi açıldı.

Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi
Zonguldak Yeşilay Derneği Başkanlığı tarafından "Bağımlılıklara Karşı Sporun Önleyici Etkisi" temalı karikatür sergisi açıldı.

Zonguldak Yeşilay Derneği Şube Başkanı Fatih Akca, serginin açılışında yaptığı konuşmada, genel merkezleri tarafından bu yıl "uluslararası bağımlılıklara karşı sporun önleyici etkisi" temalı karikatür yarışmasının üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Yarışmada jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserleri Zonguldak halkıyla buluşturmak istediklerini aktaran Akca, herkesi sergiye gezmeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Fatih, Yeşilay, Zonguldak, Güncel
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