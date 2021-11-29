BAĞIMLILIKTAN KURTULUP GENÇLERE DESTEK OLUYORLAR - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulan Fatih Yüzügüler tarafından kurulan Sen Varsan Biz de Varız Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında açılan 'Huzur Kitap Kahve' ile öğrenciler yiyecek ve içeceklere ücretsiz ulaşabiliyor. Projeyle madde bağımlılığından kurtulan dernek üyelerinin sosyal ve iş hayatına adaptasyonu hızlandırılırken, öğrenciler de 2 bin 500 kitabın bulunduğu kafede evlerinde gibi ders çalışıp, kültürel ve sportif etkinliklere katılabiliyor.

Bitlis'te yaşayan Fatih Yüzügüler, ortaokul yıllarında arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Yıllarca bağımlılığı devam eden Yüzügüler, Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Bağımlılıktan kurtulmak için farklı yöntemler ve tedaviler deneyen Yüzügüler, bir türlü sonuç alamadı. Yüzügüler, bu sırada tanıştığı Ayşegül Yüzügüler ile evlendi.

Eşi de uyuşturucu kullanmaya başlayan Yüzügüler, okulunu dondurup uzaklaşmak için Antalya'ya geldi. Ellerindeki her şeyi kaybeden Yüzügüler çiftinin aileleriyle de arası bozuldu ve sokaklarda yaşamaya başladı. Defalarca ölümün eşiğinden dönen çift, 10 yılın sonunda madde bağımlılığından kurtuldu. Fatih Yüzügüler, kendisi gibi madde bağımlılarına destek olabilmek ve yol gösterebilmek adına Sen Varsan Biz de Varız Derneği'ni kurdu.

BAKANLIK DESTEK VERDİ

Arkadaşı Fesih Genç, Yüzügüler'den esinlenerek bağımlılıktan kurtulmak için derneğe gitti. Bağımlılıktan kurtulan ikili, yıllarca dernek ile birlikte insanları uyuşturucudan uzak tutmak için faaliyetler yürütürken, bir yandan da bağımlılara destek oluyor. İkili, öğrencilerin ücretsiz şekilde yiyecek ve içeceğe ulaşabileceği kütüphane projesi 'Huzur Kitap Kahve' ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurdu. GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK AMAÇLANDI

Bağımlılıktan kurtulan kişilerin sosyal ve iş hayatına adaptasyonunu sağlamak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek amacıyla hazırladıkları projeleri kabul edilen ikili, aldıkları destek ile Kepez ilçesinde bir dükkan tutarak projelerini hayata geçirdi. Yaklaşık 2 bin 500 kitabın bulunduğu yere gelen öğrenciler, hem ücretsiz yiyecek- içeceklerden faydalanırken, bir yandan da kültürel etkinliklere katılıyor.

'ELİMİZDEKİ TÜM İMKANI KAYBETTİK'

Yarım bıraktığı üniversite hayatını tamamlamak istediğini söyleyen Fatih Yüzügüler, "Ortaokuldan liseye geçerken madde kullanmaya başladım. Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandım. Sonrasında hastanede ve farklı tedavileri denedim ama başarılı olamadım. Daha sonra evlendim, eşim de benimle birlikte madde kullanmaya başladı. Elimizdeki tüm imkanları kaybettik. Ailelerimizle aramız bozuldu, kişilik, karakter namına her şeyi kaybetmiştik" dedi.

'KORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ YAPIYORUZ'

İnsanlara yardım edebilmek için çalıştıklarını söyleyen Yüzügüler, "Şehir değiştirdik, anlatılan tüm yöntemleri denememize rağmen çözüm bulamıyorduk. Son 1 seneye yakın sokaklarda yaşamaya başladık. Ölümün eşiğinden döndük. Şu an 5'inci senemdeyim artık tamamen temizim. Ailemle bir araya gelip gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım edebileceğimiz bir dernek kurduk. Şu anda hem koruma ve önleme faaliyetleri yapıyoruz, hem de dernek merkezimizde iyileşmek isteyen kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

'ALIŞMA SÜRESİNE İHTİYACI VAR'

Bağımlılıktan kurtulan bir kişinin yaşama dönebilmesine çok önem verdiklerini belirten Yüzügüler, "Huzur Kitap Kahve Projesi'nin hikayesi de oradan başladı. Bir bağımlının iş hayatına da sosyal hayata olduğu gibi alışma sürecine ihtiyacı var. Dernek merkezimizde kalmış, artık bağımlılıktan kurtulduğunu kanıtlamış arkadaşlarımızın hem sosyal hayata uyum sağlamasını, hem de iş hayatına hazırlıklarına yardımcı oluyoruz" dedi.

'EVLERİNDEYMİŞ GİBİ'

Proje sayesinde gençleri gönüllülük anlamında teşvik etmeye çalıştıklarını söyleyen Yüzügüler, "Bu projenin en önemli özelliği tüm faaliyetlerin ve yiyecek, içeceklerin ücretsiz olması. Kişiler arasında bağlantılar gelişiyor. Her hafta seçilen bir kitabın tahlilini yapıyoruz. Hafta sonları film izleyip tartışıyoruz, sportif faaliyetler düzenliyoruz. Diğer kafeler genelde ders çalışmaya pek uygun değil. Genç arkadaşlarımızı, kendilerini değerli hissedecekleri, evlerindeymiş gibi davranabilecekleri yerlere çekmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'DÜŞÜNCELERİMİ DEĞİŞTİRDİ'

Kafede gençlerle birlikte zaman geçiren Fesih Genç, projeler sayesinde sosyal anlamda düşüncelerinin değiştiğini söyledi. Genç, "Fatih ile arkadaştık. Fatih iyileşme sürecine girince ben de girmek istediğimi söyledim ve birlikte tedaviye devam ettik. Öncesinde içime kapanık bir insandım. Her şeyi içimde yaşar, kimseyle konuşmazdım. Sürekli stresli, agresif, şartlarla ve koşullarla kavga eden biriydim. Bu projelerle sosyal anlamdaki düşüncelerim ve tavırlarım değişmeye başladı. 2 yılda dernekte yüzlerce bağımlı ailesiyle görüşüp yol gösterici şeyler anlattım. O beni biraz toparladı" dedi.

'BAŞKALARINA FAYDAM DOKUNUYOR'

Çok iyi geri dönüşler aldıklarını söyleyen Genç, "Burası bana çok iyi geldi. Biri benimle tanışmasa ben gidip kimseyle tanışamazdım. Hiç özgüvenim yoktu. Burada gün içerisinde 100-150 gençle muhabbet ediyorum. Sosyal anlamda beni çok geliştirdi ve değiştirdi. Önceden okuduğum kitap kategorileri vardı, burada kitap yelpazesi çok geniş. O anlamda çok geliştim. Gençlerden kitap tavsiyesi alıyorum, tavsiye veriyorum. Bu kadar talep olacağını düşünmüyordum. Çok iyi tepkiler alıyoruz. Burası benim ruhsal alanıma iyi geldi. Şu an kafamı yastığa koyduğumda çok şükür kendimle birlikte başkalarına da bir faydam dokunuyor diyorum" diye konuştu.

bağımlılıktan kurtuldular