Bağımlının üzerinden çıkan uyuşturucu satıcıyı yakalattı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polislerin şüphelenerek üst araması yaptığı şahsın üzerinden çıkan uyuşturucu satıcıyı yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri Ahmet Ç., isimli şahsı durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden metamfetamin uyuşturucu maddesi çıktı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde uyuşturucu maddeyi A.S. isimli şahıstan aldığını söyledi. Şahsın Selahattin Eyyübi Mahallesindeki evine baskın düzenleyen asayiş polisi, komodin ayaklarına gizlenmiş çok sayıda paketlenmiş metanfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA