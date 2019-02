Bağımsız Aday Akpunar: "Aziziye'nin Diriliş Günü 31 Mart"

31 Mart yerel seçimleri öncesi Aziziye İlçe Belediye Başkanlığına Bağımsız aday olan Emrullah Akpınar , seçim çalışmalarını hız verdi.Seçim bölgesinde vatandaşları ziyaret eden Akpunar, halkla iç içe belediyecilik anlayışı ile Aziziye'nin çehresini değiştireceklerini ifade etti.Bağımsız aday Emrullah Akpunar, "Seçmenlerimden isteğim başta Ilıca olmak üzere Aziziye ilçemiz. Tarihinden bugüne kadar gelen dayatma adayların ilçemize verdiği zararları göz önünde bulundurarak değerlendirmeleri. Bu iş artık parti meselesi olmaktan çıktı. Aziziye'nin geleceğini düşünüyorsanız Aziziye Belediye Başkanlığı koltuğunun 5 yıl daha boş kalmasına müsaade etmeyin. Hazırmısın Aziziyem. Tek gayemiz Aziziye'ye. Allah var gam yok hizmet için geliyoruz. Memleket sevdası oturduğun yerden olmuyor boş boş koltuklarda oturmakla hiç olmuyor. Özellikle Ilıca köye döndü. Say say bitmez. Dadaşkent desen kentleşme sorunu olmayan ancak hizmet yönünden yüzü gülmeyen bir semt oldu. Birilerinin elinde olan imkanlar el değiştirirse inanıyorum ki memleketimiz çok daha farklı olacak. Bilen bilir bu kutlu yola çıkarken niyetimiz kaliteli hizmet anlayışı, düşüncemiz ise kimseyi kırmadan karalamadan üzmeden en güzel şekilde sonuca ulaşıp başarı yakalamaktır. 31 Mart günü bütün eş dost değerli Ilıca, Dadaşkent ve köylerinde ikamet eden değerli halkımızın desteğini bizlere vermeleridir. Artık dayatma adaylara tahammül edemiyoruz. Her daim vatandaşla iç içe halkın bağrında yetişen ve her daim milletle iç içe olanlara neden görev verilmiyor. İnşallah bu sefer dayatanlar değil halkın iradesi kazanacak. İnanıyoruz ve başaracağız. 31 Mart Aziziye ilçemizin diriliş günü olacak" dedi. - ERZURUM