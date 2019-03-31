Son Dakika Haberleri: Bağımsız Aday Anastasia: Bu Yola Alanya ve Türkiye İçin Çıktım

Bağımsız Aday Anastasia: Bu Yola Alanya ve Türkiye İçin Çıktım

36 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), "Kazanmayı düşünüyoruz ama kararı halk verecek.

Bağımsız Aday Anastasia: Bu Yola Alanya ve Türkiye İçin Çıktım, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), "Kazanmayı düşünüyoruz ama kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım" dedi.

Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan 1053 numaralı sandıkta, eşi Ayhan Çetinkaya ile birlikte kullandı.

Oy kullandığı okulun bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Anastasia Petrova Çetinkaya, rakiplerine başarı diledi. Petrova Çetinkaya, "Seçimlerde herkese başarılar diliyorum. Ülkemize ve Alanya'mıza hayırlı olsun. Biliyorsunuz umudumuz büyük ve tabii ki bu yola kazanmak için çıktık. Ama ne olursa olsun kararı halk verecek. 31 Mart'tan sonra biz yine devam edeceğiz ve Alanya için çalışacağız. Kazanmayı düşünüyoruz ama dediğim gibi kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım. Bu yüzden kazanan Türkiye ve Alanya olsun" dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: DHA

Anastasia Petrova Çetinkaya, Çetinkaya, Türkiye, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 15:58:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımsız Aday Anastasia: Bu Yola Alanya ve Türkiye İçin Çıktım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]