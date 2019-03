Bağımsız Aday Gökçe Engelliler İçin Projelerini Açıkladı

Bağımsız Salihli Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Salihli'de yaşayan engelli vatandaşlar için projelerini açıkladı.

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engellilerle ilişkilerimize özen göstereceğiz. Onlar gibi bir tekerlekli sandalye ile Salihli'yi dolaşarak, empati yaparak yol, kaldırım, merdiven sorunlarını ve diğer sorunları tespit edip çözülmesi için çalışacağız." diyen Ertan Gökçe şunları söyledi: "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu bireylere ve değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Toplumuzda Down Sendromlu bireylerin bizim bir parçamız olduğunu, eğitilebilir olduğunun bilinciyle hareket edeceğimizi göreve geldiğimiz taktirde Salihli Belediyesi olarak, sosyal sorumluluk projelerimizi uygulayacağımızın sözünü buradan veriyorum. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile birlikte buradan diğer engelli vatandaşlarımız için düşündüğümüz projeleri, duygu ve düşüncelerimi kısaca anlatmak istiyorum. Kolay bir soru soralım: Engelli kimdir? 'Görme engelli, ortopedik engelli, işitme engelli, zihinsel engelli' diyoruz. Basit ayrımlar yapıyoruz. Önce şunu unutmayalım hepimiz birer engelli adayıyız.Demek istediğim, engelli olmanın ne anlama geldiğini doğru kavramalıyız. İnsanların pek azı engelli doğuyor. Araştırdım, ortopedik engel yüzde 75 oranında sonradan ortaya çıkıyor! Görme engeli yüzde 77, sonradan oluyor. İşitme engeli ise yüzde 68 oranında sonradan meydana geliyor. Konuşma engeli ve zihinsel engelin de yaklaşık yüzde 55'i sonradan beliriyor. Ne demek bu? Sağlam olmak, o kadar da sağlam bir şey değil. Baştan söylemiştim, 'hepimiz engelliyiz' diye. Allah korusun, fakat bilmemiz gerek, hepimiz gözlerimizi, işitme yeteneğimizi kaybedebiliriz. Şuradan çıkıp yolda yürürken bir kaza geçirebiliriz. Bir deprem, yangın, felç sonucu elimizi, kolumuzu, ayağımızı kaybedebiliriz. Hepimizin ailesinde, mahallesinde en az bir engelli yok mu? Var. Engelliler, bizim anne, babamız, çocuğumuz, kardeşimiz, komşumuz, akrabamız, iş ve okul arkadaşımız aslında. Bu arkadaşlarımız uzaydan gelmedi başka bir gezegenden gelmiyorlar. Bu şehirde, bu ülkede, bu dünyada yaşıyorlar. O halde, engellilerle aramızda bir uzaklık, bir yabancılık olması düşünülemez."



"Engel tanımaz projelerimizi hayata geçireceğiz"



Engelliler için hazırladıkları projeleri de anlatan Gökçe, "Medeni, uygar bir toplum; kültürlü, bilgili, insaflı insanlardan oluşan bir toplum, engellileri dışlamak ya da ötelemek gibi vahim bir hataya düşmez.Aksine, handikapların avantaja dönüşmesini sağlamaya çalışır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engellilerle ilişkilerimize özen göstereceğiz. Onlar gibi bir tekerlikli sandalye ile Salihli'yi dolaşarak empati yaparak yol, kaldırım, merdiven sorunlarını ve diğer sorunları tespit edip çözülmesi için çalışacağız. Caddelere sensörlü duba, parklara engelli dostu salıncaklar yapacağız. Salihli'de yaşayan engelli vatandaşlarımız için özel bir telefon hattı ve Whatsapp hattı kuracağız. Dileyen engelli dostlarımız bize kolayca ulaşabilecek. Gerektiğinde onlara zengin veya fakir olmasına bakmaksızın araç tahsis edeceğiz. Maddi desteğe ihtiyaç duyan engelli kardeşlerimizin yardımına koşacağız. Salihli Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi ile engelli vatandaşlarımız fiilen çalışarak üretime katkı sağlamaları için projeler üreteceğiz. Yer temini sorununu Yılmaz'da eski belediye binası içinde yapacağımız SAL-MEK (Salihli Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi) ve Kurtuluş mahallemizde yapacağımız modern kapalı pazaryerinin üst katındaki SAL-MEK binamızla bu sorunu çözeceğiz. Engelli derneklerinin kira ile 30-40 metrekare yerlerde hizmet vermesine son vererek kira derdini ortadan kaldıracağız. Ayrıca bu merkezlerde meslek öğrenecek olan engelli dostlarımız hem ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazarlara ulaşabilecek yada öğrendikleri meslekleri çalışacakları iş yerlerinde bizler gibi uygulayacak ve hayatın içinde bizlerle birlikte olacaklar. 'Müzik Engel Tanımaz' projesi, 'Spor Engel Tanımaz' projesi gibi projelerimizi hayata geçireceğiz. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum hiç bir engelli vatandaşımıza bir akülü araç, tekerlekli sandalye veya herhangi bir yardım yaparken, hizmet verirken ayrımcılık yapar gibi fotoğraf ve görüntü vermeyeceğiz, paylaşmayacağız. İnsanı güçlü ile zayıf olarak değil, insan olarak algılama olgunluğuna ulaşacağız. İnsanı insan yapan, insanı değerli kılan nitelikleri doğru anlayacağız. Biliyoruz ki dünyamızı renklendiren, medeniyetin, sanatın, bilimin ilerlemesine katkıda bulunan, adını tarihe yazdırmış yüzlerce engelli var. Mesela Aşık Veysel. Görmüyordu. Ama hala o güzelim türkülerini söylüyoruz, Yazar Cemil Meriç de gözlerini kaybetmişti. Fakat kitaplarını hayranlıkla okuyoruz. Ünlü müzisyen Beethoven'dan, mucit Thomas Edison'a, yazar Cemil Meriç'ten, Homeros'tan, fizikçi Stephen Hawking'e kadar birçok engelli, muazzam başarılar elde etti. Engellilerin hayatımıza kattıklarını inkar edemeyiz. Engellilik gerçeğini görmezden gelemeyiz. Engellilerin mutsuz oldukları bir toplum, komple engellidir." dedi. - MANİSA

