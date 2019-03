Bağımsız Aday Gökçe Seçim Çalışmalarında Hız Kesmiyor

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe mahalle ziyaretine devam ediyor.

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe mahalle ziyaretine devam ediyor. Poyraz, Hacıhıdır mahallelerini ziyaret eden Gökçe, vatandaşlarla buluşarak projelerini anlattı. Gökçe, "Her zamanki temel ilkemizi koruyacağız. O ilke, o değişmez kural: Aldatmayacağız, dürüst ve şeffaf olacağız." dedi.



Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mahalle ziyaretleri kapsamında Poyraz ve Hacıhıdır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Gökçe projelerini anlattı.



"Salihli Belediye bütçesinin kredi ve taşınmaz satışı harici gerçekleşme oranı yüzde 60'lar civarında" diyen Gökçe, "Bu yüzdende kasa her yıl açık veriyor. Biz bu durumu ve gerçeği bilerek Salihli'nin değerleri olan toprak, su, termal su, güneş, turizm üzerine projeler hazırladık. Arsa ve arazi satarak kasada para varken belediyecilik yapmak kolay. Hazırlatırsın bir proje çıkarsın ihaleye kazanan yüklenici firma işi tamamladıkça hak edişlerini ödersin. Sonrada alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesersin. Ama o dönem eskide kaldı. Salihli Belediyesi bütçesinin durum ve vaziyetini iyi bir bilen kişi olarak şunu söylemek istiyorum ki artık akılcı, rasyonel, betona değil kazandıran projeleri uygulamak ve uygulattırmak zorundayız. Biz işte bu kötü duruma son vermek ve Salihli'nin önünü açmak için yola çıktık ve önünü inşallah açacağız." dedi.



Salihli Belediyesinin kendine ait iki katlı bir eseri bile olmadığını iddia eden Gökçe, "Salihli Belediyesini icralık duruma getiren beceriksizler gibi, belediye bütçesi ile sadece Salihli Belediyesine ait 2 katlı bir eseri bile olmayanlar gibi, Salihli Belediyesini borç içinde yüzdürenler gibi, mirasyediler gibi trilyonlarca lira değerindeki arsa, araziyi satarak etrafındakilere maaş ve mesai dağıtarak lale devri yaşayanlar gibi, Emekçi insanlara Belediye çalışanlarına şeref ve namus sözü verip sonra sözünden dönenler gibi olmayacağız. Seçimlerden önce binlerce kişiye iş sözü verip sonra kandıranlar gibi olmayacağız. Partisinin kıymalı pide paralarını Salihli Belediyesi kasasından ödeyenler gibi, Korkudan ve suçluluk duygusu ile Salihli Belediyesi ile ilgili bütçesi ile ilgili sorulara cevap veremeyen korkak bir yönetim olmayacağız. Emeği bize ait olmayan projeleri ben yaptım ben yaptım diye kimseyi kandırmayacağız. Asıl marifet, halkın kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek, insana huzur verecek şehirler imar etmektir." diye konuştu.



Salihli için projelerini 4'e ayırdıklarını kaydeden Gökçe, "Birincisi Hükümet ile beraber yapacağımız, ikinci Manisa Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağımız, üçüncü Salihli belediyesi olarak bizim bütçemizle yapacağımız ve son olarak kurum, kuruluş ve firmalarla birlikte ortaklaşa yapacağımız projeler olacak." dedi.



Projelerinden de bahseden Gökçe şunları söyledi: "Kurşunlu'da Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi projemizle, Adala, Durasıllı, İğdecik mahalleleri Güneş Enerji Santrali Projemizle, Yılmaz, Durasıllı, Kurtuluş mahallelerinde Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri projemizle, Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, Zeytinciler Sitesi projemizle, Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak 'Sözleşmeli üretim' modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz. Salihli'de Gaffar Okan ve Barış mahallelerinin içinde bulunduğu alana büyük bir fuar alanı oluşturacağız. Bu fuar alanı içerisinde emekliler kulübü, nikah salonu, çocuk ve gençlerimizin sporlarını yapabilmeleri için her türlü spor sahası, kadınlarımızın el ve göz nuruyla SAL-MEK merkezlerimizde yaptıkları malzemeleri el sanatları ürünlerini sattıkları pazarlar oluşturacağız. Sart'a daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için mobil müze ve turizm ofisi kazandıracağız. Salihli'nin giriş ve çıkışına üzüm ve zeybek anıtı yapacağız. Salihli'ye bir kimlik kazandıracağız. Üzüm kurutmada jeotermal enerji ile kurutma sistemi kuracağız. Seracılığın gelişmesi için imar alanları oluşturacağız. Seracılığa destek vererek özellikle ilaç sanayisine ve parfümeri sanayisine yönelik tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ve buna paralel olarak Salihli'de işlenmesi ve katma değer oluşturulması için tüm müteşebbisleri destekleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönem, emaneti devralacağımız Salihli'nin adeta yeniden diriliş dönemi olacak.1 yıllık, 5 yıllık planlar değil, 50 yıllık, 100 yıllık planlarımız, projelerimiz, hedeflerimiz var. Üretken Belediyecilik anlayışımızı, yeni projelerimizi Salihli halkına sunmak için, Salihli'yi daha güzel, daha yaşanabilir, daha çağdaş ve modern bir kent haline getirmek için, Salihli'yi hizmet üretmek için yola koyuluyoruz. İnşallah, yeni dönemde Salihli'nin manzarası değişecek, Salihli'de yeni Belediyecilik anlayışıyla, yani hizmetle, yatırımla tanışacak. Salihlili hemşerim, inşallah dayatma adaylardan değil halkın tercihi, demokrasinin tercihi Bağımsız aday Ertan Gökçe'den yana kullanacak." - MANİSA

