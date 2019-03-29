Son Dakika Haberleri: Bağımsız Aday, Hayvan Haklarına Dikkat Çekmek İçin Çekçek ile Dolaştı

Bağımsız Aday, Hayvan Haklarına Dikkat Çekmek İçin Çekçek ile Dolaştı

59 dakika önce

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Hasan Sancar, hayvan haklarına dikkat çekmek için bir grup arkadaşıyla sokaklarda 'çekçek' adı verilen tahtadan yapılan el arabalarıyla dolaştı.

Bağımsız Aday, Hayvan Haklarına Dikkat Çekmek İçin Çekçek ile Dolaştı, System.String[]
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Hasan Sancar, hayvan haklarına dikkat çekmek için bir grup arkadaşıyla sokaklarda 'çekçek' adı verilen tahtadan yapılan el arabalarıyla dolaştı.

Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Sancar, bölgede yük taşımak için kullanılan, 'çekçek' adı verilen tahtadan yapılan arabaları çeken atlara dikkat çekmek için ilginç bir etkinliği imza attı. Hasan Sancar, beraberindeki bir grup arkadaşıyla 'Temiz Diyarbakır istiyoruz' sloganıyla çekçek'leri çekerek sokaklarda dolaştı. Yaptığı eylemle kendisine karşı büyük bir sempati oluştuğunu belirten Sancar, hem hayvan haklarına saygı duyulmasını, hem de temiz bir kent istediklerini söyledi. Sancar, şöyle konuştu:

"Hayvan haklarına, doğaya farkındalık yaratmak adına Diyarbakır'da onlarca çekçek ile sokaklarda tur attık. Atların yerine kendimiz geçtik. Bunu hayvan haklarına dikkat çekme adına yaptık. Bize karşı Diyarbakır sokaklarında ciddi bir sempati oluştu. Bu süre içerisinde biz de projelerimizi anlattık vatandaşlara. Şehri imar etmeden önce, nesli ihmal etmeyeceğimizin sözünü verdik. Hayvan haklarına, doğaya, çevreye farkındalık yaratmak adına bu tür projelerimize devam edeceğiz. Hevsel Bahçeleri'nde bin 500 çeşit kuş yaşıyor. O kuşların hakkını koruyarak, UNESCO koruma kararı altında bulunan Hevsel Bahçeleri ve surlarını dünya markası yapma adına, Diyarbakır bağımlısı bir aday olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Söz konusu Diyarbakır ise gerisi teferruattır. Diyarbakır'ı fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz" dedi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:38 Kaynak: DHA

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