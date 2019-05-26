Son Dakika Haberleri: Bağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildi

Bağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Eski AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir'in ikna çabalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, yazılı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olarak seçime katıldım. Seçimin ardından bir takım şaibeli olaylar yaşandığı tespit edildi ve akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verildi. Sandıkta yapılan oyunu gördüğüm için Sayın Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekilmenin doğru olacağını düşündüm. Aynı zamanda yolcu taşımacılık sektörünün güçlü sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Yazıcıhaneleri ve Otobüsçüler Derneği (IYODER) 2. Başkanıyım. Gerek Ulaştırma Bakanlığı döneminde gerekse Başbakanlığı döneminde sektörümüzün gelişiminde büyük katkıları olan Sayın Binali Yıldırım'ı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde üyelerim ile birlikte destekleme kararı aldık. Seçimlerin yapılacağı 23 Haziran 2019 Pazar gününe kadar da ben ve ekibim Sayın Binali Yıldırım adına sahada çalışma yapacağız. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Sayın Binali Yıldırım'ı desteklediğimizi bir kez daha dile getiriyorum."

Karabulut, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde 700 oy almıştı. - KASTAMONU
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:34 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Binali Yıldırım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Anket Şirketi İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:53:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]