Son Dakika Haberleri: Bağımsız Aday Seçimin İptali İçin Ysk'ya Başvuru Yaptı

Bağımsız Aday Seçimin İptali İçin Ysk'ya Başvuru Yaptı

37 dakika önce

Sinop'ta 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız belediye başkan adayı olarak katılan Mete Çağdaş, seçimlerin iptali ve yeniden yapılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Bağımsız Aday Seçimin İptali İçin Ysk'ya Başvuru Yaptı, System.String[]
Sinop'ta 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız belediye başkan adayı olarak katılan Mete Çağdaş, seçimlerin iptali ve yeniden yapılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesini Sinop Adliyesi'ne teslim eden Mete Çağdaş, "Seçimlere 'bağımsız' olarak katılan adayların partilerle eşit şartlar altında yarışamamıştır. Bunun Anayasamızda belirtilen 'eşitlik hakkına' aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle seçimlerin iptali ve tekrarlanması için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulundum" dedi.

Mete Çağdaş YSK'ya verdiği dilekçede de şu ifadelere yer verdi: "31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Sinop Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak seçime katıldım. Oy pusulasında en sonda ve sağ üst köşede belirlenen yerimde; küçük punto ile yazılmış Mete Çağdaş yazısı, bana oyunu vermek isteyen seçmenlerim tarafından zor görülebilmiş ve birçoğu da yanlışlıkla Bağımsız Türkiye Partisine 'bağımsız' sanarak oy verdiklerini daha sonra sözlü olarak tarafıma belirtmişlerdir. Ayrıca yaşlı seçmenlerim yerimi bulmakta zorluk çekmişlerdir. Oysa oy pusulasında benim adımın bulunduğu çember üzerinde büyük punto ile 'bağımsız' olarak yazılması gerekirdi. ya da biz 'bağımsız' adayların parti logoları olmadığı için fotoğraflarımızın da bulunması gerekmiyor mu? Bu benim gibi seçime 'bağımsız' olarak katılan adayların partilerle eşit şartlar altında yarışamadığımızın en büyük belgesi olmuyor mu? Bu yapılan uygulamanın Anayasamızda belirtilen 'eşitlik hakkı'na aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle yeniden düzenlenecek olan oy pusulası ile eşit şartlar altında yarışa katılabileceğimiz bir seçimin tekrarı için karar alınmasını saygılarımla bilgilerinize arz ederim." - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:13 Kaynak: İHA

Sinop, Mete Çağdaş, Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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