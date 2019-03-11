Bağımsız Adayı Besiciden "Bedava Başkanlık" Vaadi - Bursa

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışa giren bağımsız aday Osman Uğur
, seçilmesi durumunda maaşını yoksullara bağışlayacağını vadediyor. Uludağ
yolundaki derme çatma bir ağılda küçükbaş hayvan yetiştiren, adaklık, kurbanlık koyun ile lokantalara kuzu satan Uğur, Bursa'da belediye başkanlığı için tek bağımsız aday oldu.
İl Seçim Kurulu kesin aday listesinde de adı onaylanan Uğur'a hayvancılıkla uğraşan arkadaşları da destek veriyor.
Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 yaşında olduğunu ve küçük yaşlardan bu yana baba mesleği olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyledi.
Şu anda 50 civarı hayvanının bulunduğunu baharla artacak doğumlarla sayının yükseleceğini dile getiren Uğur, "Birçok kişi beni buralarda bilir. Adaklık, kurbanlık denildiğinde beni bulurlar. Uludağ yolundaki kuzu çevirme yapan lokantalara da hayvan veriyorum." dedi.
Şu anda ağılında annesi doğum felci geçirip ölen öksüz kuzuyla yakından ilgilendiğini anlatan Uğur, "Ona da kendi adımı verdim. Ağıldan dışarıya çıkarayım yanımdan ayrılmaz. Burada yaptığım işlerde hem arkamda yanımda dolaşır. Biberonla besledim. Arkadaşlarım yaşaması konusundu umutsuzdu ama ben umudumu hiç kesmedim. Yaşıyor ve hem o hem de ben mutluyuz. Şimdi de başka bir umutla bir besici olarak aday oldum." diye konuştu.
Uğur, hiçbir siyasi partiyle bağlantısının olmadığını belirterek, çocuğunu liseye yazdırırken yaşadığı bir sorun yüzünden aday olmaya karar verdiğini söyledi.
Bursalı seçmenlere vaatlerini sıralayan Uğur, şöyle devam etti:
"Ben Bursa sevdalısıyım, amacım kente en iyi hizmetu sunmak. Aldığım maaşı fakir fukaraya dağıtacağım, bedava başkanlık yapacağım. Hafif raylı sistemi, Gemlik
, Mustafakemalpaşa
, Karacabey
, Mudanya
, Orhangazi
, İznik
ve Yenişehir
ilçelerimize kadar götüreceğim. Dağ ilçelerimize de Büyükşehir Belediyesinin otobüslerini göndereceğim. Suda yüzde 50 indirim yapacağım. Öğrenciler okula giderken toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Kaç oy alacağımızı Allah bilir. Tepki oylarının bana yeteceğine inanıyorum."
Bağımsız aday Osman Uğur, miting yapmayı düşünmediğini belirterek, Bursa'da tanındığını ileri sürdü.
Arkadaşları da destekliyor
Bursa'nın kırsal Yiğitali Mahallesi sakinlerinden Ali Kemal
ise azimli, çalışkan, dürüst, yapıcı ve yardımsever olarak nitelediği arkadaşı Osman Uğur'un adaylığını desteklediğini dile getirdi.
Uğur'a destek veren bir diğer arkadaşı Naim Baydaroğlu da "Hayırlısıyla bir yola girdi. Sonuna kadar destekliyoruz, oyumuzu da ona vereceğiz. Osman Bey gayet doğal, gördüğünüz gibi bir insandır, dürüsttür, çok temiz kalplidir. İlk seçilen kişi pek bir şey yapamaz ama tabii danışmanıydı, altta çalışan insanlarıydı bunlar yapılacak. Yapanlar nerede öğrendi?" diye konuştu.