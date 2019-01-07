Son Dakika Haberleri: Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması

28 dakika önce

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin maliyetine Türkiye'nin tek başına katlanması ve bu maliyetin vergilerle, zamlarla halka yansıtılması doğru bir yaklaşım değildir.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması, System.String[]
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, " Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin maliyetine Türkiye'nin tek başına katlanması ve bu maliyetin vergilerle, zamlarla halka yansıtılması doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriyelilerin Türkiye'de kalışını değil dönüşünü öngören bir stratejinin uygulanması gerektiğini savundu.

Ekonomik kriz yaşanırken bu kadar paranın Suriyeli mültecilere ayrılmasının toplumda rahatsızlık yarattığını öne süren Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik krizin bu yıl yaygınlaşarak artacağını hesaplayarak, kaynak bulması gerektiğini söyledi.

Arap Devletleri Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin külfet paylaşımı konusunda Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sadece AB'den geleceği beklenen paralarla bu işin dönmeyeceği, ekonomik krizde ciddi bir sosyal soruna dönüşeceği göz ardı edilmemelidir. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin maliyetine Türkiye'nin tek başına katlanması ve bu maliyetin vergilerle, zamlarla halka yansıtılması doğru bir yaklaşım değildir. Halk buna tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına da değinen Öztürk Yılmaz, bölgeye dönük yapılması muhtemel operasyonda Türkiye'nin tüm denklemleri hesaplaması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Politika
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