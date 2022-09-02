Bağımsız Avukatlar Grubundan "Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü" paneli - Son Dakika
Üye Girişi

Bağımsız Avukatlar Grubundan "Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü" paneli

02.09.2022 17:48
Bağımsız Avukatlar Grubundan "Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü" paneli

Bağımsız Avukatlar Grubunca, adli yıl başlangıcında "Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

Bağımsız Avukatlar Grubunca, adli yıl başlangıcında " Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Şehit Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele telekonferansla katılan Uluslararası Barolar Birliği Başkanı Sternford Moyo, avukat-hukuk bürolarının, haklarını aramak isteyenlerin ilk uğrak yeri olduğunu söyledi.

Moyo, avukatların ve hakimlerin görevlerini verimli şekilde yapabilmelerinin şartının bağımsızlık olduğunu vurguladı.

İfade özgürlüğü ve arama emrinin önemine işaret eden Moyo, kanunların bu konulardaki ihlallerin yapılmaması için hazırlandığını söyledi.

Moyo, hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini dile getirerek, "Bağımsız ve cesur hakim ile savcıların olması gerekiyor. Mesleğin bağımsızlığı saldırı altında. Avukatlar bu yüzden bazı davaları alamayabiliyor. Bağımsız bir hukuk pratiği olmadan etkin bir adalet yürütülmesi mümkün değil." dedi.

İstanbul Barosu Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Gülden Sönmez de avukatların sorunlarına dikkati çekerek, ilkinin hukuk eğitimi olduğunu söyledi.

Sönmez, "Bugün 90 hukuk fakültemiz olmuş. Mezun arkadaşlarımız bile hukuk eğitiminin yetersizliğini ve mesleğe atıldıklarında hayatlarını etkilediğini anlatırlar. Sorunlardan ikincisi, avukatlık mesleği hakkındaki negatif algıdır. Üçüncüsü, yargılama faaliyeti sırasındaki avukatların konumudur. Yaşamsal sorunumuz ve avukatın güvenlik sorunu var." şeklinde konuştu.

Avukatın ofisinde öldürülebildiğini, kimisinin müvekkil şiddetine uğradığını anlatan Sönmez, maalesef can güvenliğinin risk altında olduğu bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

Sönmez, bir avukatın çok büyük bir güç olduğunu ifade ederek, "Umut ederiz yeni adli yıl, tüm yargı mensupları ve ülkemizin her ferdi için sorunların daha çok çözüme kavuştuğu bir yargı yılı olur." dedi.

Avukat Haydee Dijsktal'ın "Uluslararası mahkemelerde avukatlık" konusunda kayda aldığı videosunun gösterildiği panelde, avukatlar Şadi Çarsancaklı, Turgut Kazan, Naim Karakaya ve Feyza Ece de birer konuşma yaptı.

"Tarihten Bugüne Dünyadan Avukatlık Cübbeleri" isimli fotoğraf sergisi de salon girişinde izlenime sunuldu.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Doğu Kapı'nın açılmasıyla ekonomi canlanacak' TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Doğu Kapı'nın açılmasıyla ekonomi canlanacak'
Kaynak: AA

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımsız Avukatlar Grubundan 'Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü' paneli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:49:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bağımsız Avukatlar Grubundan "Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement