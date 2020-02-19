Bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı - Son Dakika
Son Dakika Politika Bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı - Son Dakika

Bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı

7 saat önce

AK Parti'ye geçmek için il başkanlığına başvuru yapan Bolvadin'in bağımsız Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ın müracaatı AK Parti Genel Merkezi tarafından kabul edildi.

Bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı, System.String[]

AK Parti'ye geçmek için il başkanlığına başvuru yapan Bolvadin'in bağımsız Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ın müracaatı AK Parti Genel Merkezi tarafından kabul edildi. Kayacan'ın rozetini bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.


Bolvadin ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Kayacan AK Parti'ye geçti. Rozetini ise bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.


"AK Parti'nin belediye sayısı Afyonkarahisar'da 35'e yükseldi"


AK Parti Genel Merkezi'nin Kayacan'ın geçişine onay vermesi ile birlikte AK Parti'nin Afyonkarahisar'da 34 olan belediye sayısı 35'e yükseldi. Toplantıya Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile birlikte, Afyonkarahisar milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan katıldı.


Daha önce il başkanlığına talepte bulunan Kayacan'ın müracaat dosyası, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve milletvekillerinin istişareleri neticesinde değerlendirilmek üzere AK Parti Genel Merkezine gönderilmişti. - AFYONKARAHİSAR

Fatih Kayacan, Bolvadin, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:28:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]