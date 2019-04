Bağımsız Belediye Başkanı Ali Kazgan Mazbatasını Aldı

Akçadağ'da Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, Akçadağ Belediye Başkanlığına seçilen Ali Kazgan, Akçadağ İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Akçadağ'da Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanıp, Akçadağ Belediye Başkanlığına seçilen Ali Kazgan, Akçadağ İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine resmen başladı.



Akçadağ Adliye Binasında düzenlenen Mazbata töreninde Akçadağ Belediye Başkanı seçilen Ali Kazgan'a mazbatası, Akçadağ İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Cemil Giyik tarafından verildi. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, törenin ardından Adliye Binası önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti. Yeni dönemde alınan mazbatanın bir önceki dönemde olduğu gibi emanetçisi olduğunu belirten Kazgan, " Aldığımız mazbata aslında sizin. Ben bu mazbatanın emanetçisiyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 2.5 ay birlikte seçim çalışmalarımızı yaptık. Akçadağ'ın seçimi bildiğiniz gibi farklı oldu. Malatya'da bir tek Bağımsız Aday olarak Akçadağ öne çıktı ve 2.5 ay süren bu süreçte bizim çalışmamız hem farklı hem de anlamlı oldu. Hiçbir zaman seviyeyi kaybetmedik. Her zaman rakiplerimizle de ilgili olsa bize yakışmayan bir laf bir söz etmedik. Tüm bunlardan daha önemlisi biz ittifaklara karşı mücadele ettik ve kazandık. Bir engel olarak da adaletsiz, eşit olmayan bir oy pusulasıyla mücadele ettik. 2 bine yakın oyumuz maalesef zayi olmasına rağmen ipi göğüsledik başardık" dedi.



Seçimde her kesimden oy aldıklarını dile getiren Kazgan, " Bundan sonraki süreç bizim için daha zor olan bir süreç. Çünkü bize oy veren her kesimden insan var. Akçadağ ilk defa bir şeyi başardı. Belediye Başkanına Aşirette oy verdi, Kürne de oy verdi, Arga'da oy verdi ve bir bütünleşmeyi başardık. Bütünleşme için Akçadağ ilk defa bu kadar büyük bir mesafe aldı. Bize düşen bundan sonra bu bütünleşmeyi daha da geliştirmek. Şunu da gördük ki bütünleştikçe daha güçlüyüz. Evet bunu bütünleşince başardık. İşimiz sadece Akçadağ ile ilgili kalmayacak. Bundan sonra sadece Akçadağ'da bulunan Akçadağlıların hak ve hukukunu korumak için çaba içerisinde olmayacağız. Bunun içine Malatya'da oturan Akçadağlı hemşerilerimizi de dahil edeceğiz. Battalgazi'de yada Yeşilyurt'ta oturan hemşehrilerimizi de dahil ederek bütünleşip güçlenerek hakkımızı ve hukukumuzu korumanın yollarını arayıp bulacağız. Artık Akçadağ ezilmeyecek, artık Akçadağ ötekileştirilemeyecek, artık Akçadağ yapılan haksızlıklara karşı suskun kalmayacak. Bunu iyi bir seviyeye taşıdık, bundan sonra inşallah daha ileri bir seviyeye taşıyarak Akçadağ'ın sözü dinlenen, sesi, duyulan bir yer olarak görmek istiyorduk, bunun hayalini taşıyorduk ve inşallah bu hayalimizi sizlerin yardımıyla birlikte başaracağız. Ben tekrar benimle birlikte gece gündüz emek veren tüm arkadaşlarıma hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Bundan sonraki süreçte hep birlikte hareket edeceklerini ifade eden Kazgan, " Bundan önceki konuşmalarımda sizi hiç aldatmayacağımı ve kandırmayacağımı dile getirmiştim. Bundan sonrada sizi aldatmayacağım. Her zaman toplumumun yanında, her zaman Akçadağlıların yanında olacağım. Akçadağ üzerinden nefsimi düşünerek kendi üzerimde bir hesapta bugüne kadar bulunmadım, bundan sonrada bulunmayacağım. Akçadağ üzerinden Akçadağ'ın daha iyi yerlere gelmesi için hareket edeceğim. İnşallah bunları el birliğiyle, güç birliğiyle beraber paylaşıp başaracağız. Türkiye'de üç ilçe saydım ben Bağımsız Belediye başkanı olarak. Çok büyük zorluklarla Bağımsızdan Belediye başkanı seçiliyor. Bu zorluğu başarmış ilçelerden biriyiz. Tabi bu sizinle oldu. Sizinle başardık" şeklinde konuştu.



Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Adliye önünde yaptığı konuşma sonrasında Belediye Binasına geçti. Belediye personeli tarafından ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılaşan Kazgan daha sonra hayırlı olsun ziyaretine gelen vatandaşları kabul etti. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi

Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir

Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu

Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı