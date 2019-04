Bağımsız Belediye Başkanı'ndan İlçe Halkına Teşekkür

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği seçimde 3 bin 578 oy alan Münür Şahin belediye başkanı olurken, " Osmaneli halkı bu müdahaleleri ve yönlendirmeleri kabul etmedi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi partisi AK Parti'den yeniden aday gösterilmeyen ve bağımsız aday olarak seçime giren Münür Şahin, 9 bin 909 seçmen sandığa gittiği ilçede 3 bin 578 oy alarak belediye başkanı oldu. Başkan Şahin, seçimin açıklanmasının ardından ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelirken, "2014-2019 döneminde Osmaneli'ne çok güzel hizmetleri birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını bu dönemde Osmaneli'ne kazandırdık. Birlik ve beraberliğimiz bolluk ve bereket getirdi, Allah bizlere yardımcı oldu ve bu hizmetleri nasip etti. Osmaneli halkı Osmaneli milliyetçiliği etrafında kenetlenmişken ve her şey yolunda giderken, çevre il ve ilçelerde Osmaneli Belediyesi örnek gösterilirken bir el bize dokunma gereğini duydu. İçimizden bazı çıkarcıları, mevki makam peşinde olanlar, Osmaneli'nde kendini akil adam zanneden ama Osmaneli çıkarlarını değil kendi çıkarlarını düşünen bir grup ve bu grubu kullanmak isteyen bir durumla karşılaştık. Osmaneli'nde bir anda moraller bozuldu. Halkın istemediği bir ortam oluştu. Osmaneli halkı bu müdahaleleri ve yönlendirmeleri kabul etmedi. Direndi ve dik durdu, ben çalışan bir başkanım varken niye değiştireyim dedi. Osmaneli halkı ilk günden itibaren bize sahip çıktı ve aday olmaya zorladı. Osmaneli halkı adaylık sürecinin dava, beka değil Osmaneli halkına ve ilçemize yapılan bir haksızlık olduğunu ve bunu tezgahlayanların kötü niyetini gördü ve onları hedef aldı. Osmaneli halkı seçim süreci boyunca bizlere desteğini sürdürdü. Büro açılışında, yürüyüşte ve son olarak da mitingde alanları doldurdu" dedi.



"Osmaneli'nde hayal bile edilemeyecek birliktelikleri gördük"



Şahin konuşmasının devamında Osmaneli'nde hayal bile edemeyecekleri bir birlikteliği gördüklerini ifade ederek, "Osmaneli'nde hayal bile edilemeyecek birliktelikleri gördük. Halkımız bizimle yola devam dedi. 9 bin 511 geçerli oyun 3 bin 578 adetini aldık. 651 oy farkla başkan olduk. Osmaneli'ne sahip çıkan, kendine sahip çıkan ve sonuçta başarılı başkanıyla devam diyen, Osmaneli'ni yönetecek başkanı ben seçerim diyen Osmaneli halkına çok teşekkür ediyorum. 2019-2023 döneminde de Osmaneli'nde birlik beraberlik içinde yeni hedefleri gerçekleştireceğiz. Seçimi kazanan adayları kutlarken, diğer kardeşlerimize de geçmiş olsun diliyorum. Allah her şeyi bilen ve görendir. O ol dediğinde her şey olur. O yüzden kerameti kendimde değil sizlerde ve bizlerin çalışmalarını zayi etmeyen Allahın inayetinde görüyoruz. Basınımıza da ayrı bir teşekkür ediyorum, bu süreçte bizlere destekleri ve haberlerimizi halka ve kamuoyuna ilettikleri için kendilerine saygı ve sevgilerimizi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

