Bağımsız Belediye Başkanı Şahin Mazbatasını Aldı
38 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Münür Şahin, mazbatasını alarak görevine başladı.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Münür Şahin
, mazbatasını alarak görevine başladı.
Şahin, 2014-2019 döneminde birlik ve beraberlik içinde Osmaneli'de güzel hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu dönemin en büyük özelliğinin, tüm siyasi partilerin ve meclis üyelerinin Osmaneli hedefleri için birlikte hareket etmesi olduğunu dile getiren Şahin, "2014-2019 dönemi birlik ve beraberlik içinde kentte tarih yazdığımız bir dönem oldu. 2019-2023 dönemi Osmaneli için büyüme ve yükseliş dönemi olacak. Osmaneli'de oluşturduğumuz birlik ve beraberlik bu dönemde de artarak devam edecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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