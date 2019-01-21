Son Dakika Haberleri: Bağımsız Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti

Bağımsız Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti

1 saat önce

Bilecik Belediyesi'nin bağımsız Meclis Üyesi Nurkan Kahraman AK Partiye'ye geçtiMilletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can, Bağımsız Meclis Üyesi Nurkan Kahraman'ın yanı sıra Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi Müdürü Gürsel Pakel'e AK Parti rozeti taktı.

Bağımsız Belediye Meclis Üyesi AK Parti'ye Geçti, System.String[]
Bilecik Belediyesi'nin bağımsız Meclis Üyesi Nurkan Kahraman AK Partiye'ye geçti

Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can, Bağımsız Meclis Üyesi Nurkan Kahraman'ın yanı sıra Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi Müdürü Gürsel Pakel'e AK Parti rozeti taktı. Rozet takımı sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Belediyemiz bağımsız Meclis Üyesi Nurkan Kahraman ile Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi Müdürü Gürsel Pakel'e AK Parti rozetlerimizi taktık. Kendileri AK Parti ailesinin birer ferdi oldular. Birlikten güç doğar anlayışı ile AK Parti çatısı altında hizmet verecek olan değerli dostlarımıza partimize hoşgeldiniz diyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte Bilecik'imiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Yaşam
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