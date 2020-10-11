Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Özersay, "Sonuçlar, siyasi hayatımı gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, 18.00 itibari ile oy verme işlemi sona erdi. KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız olmak üzere 11 aday yarışırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığı oy oranının beklentisinin çok altında olduğuna işaret eden Özersay, "Sonuçlar, benim açımdan siyasi hayatımı gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir" dedi.

Özersay, sonuçlara bakıldığında, kutuplaştırma ve gerginlik siyasetinin başarılı olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Demek ki Halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun. Bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanımda duran tüm yol arkadaşlarıma, destekleyen herkese yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Özersay, önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir değerlendirme yaparak, bundan sonrasına dair düşünce ve kararını kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

Öte yandan 18 Ekim yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı'nın yarışması bekleniyor.

(İHA