Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek
6 saat önce
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.
Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 05-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi. - ERZURUM
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