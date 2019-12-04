Son Dakika Haberleri: Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek
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Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek

6 saat önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.

Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirileceği belirtildi.


Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin 05-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıtlı olmaları ve Ajansımız tarafından düzenlenen destek programlarına bu sistem üzerinden bağımsız değerlendirici başvurusu yapmaları gerektiği bildirildi. - ERZURUM

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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