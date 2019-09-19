Son Dakika Haberleri: Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak

1 saat önce

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 24 Kasım'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.

Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak, System.String[]

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 24 Kasım'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 23 Eylül'de başlayacak ve 4 Ekim saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu doldurularak gerçekleştirilecek, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Müracaatlar tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Bağımsız denetçilik sınavı 24 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi
Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:28:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]