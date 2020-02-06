Bağımsız denetime bakış açısı panelde ele alınacak

Vektör Bağımsız Denetim AŞ ve VRT Akademi tarafından, "Paydaşların Bağımsız Denetime Bakışı" konulu panel Ankara'da gerçekleştirilecek.

Vektör Denetim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Şubat Cumartesi günü Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenecek panelde, bağımsız denetimin amacı, kimleri kapsadığı, ekonomik hayata ve şirketlere yararları, kapsama girdiği halde denetim yaptırmayanların karşılaşacağı sorunlar ve haklarında uygulanacak müeyyideler gibi konular tartışılacak.

Panelistler, aynı zamanda paydaşlar ve bağımsız denetimin tarafları olarak temsil ettikleri grupların beklentilerini, görüş ve önerilerini sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vektör Bağımsız Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir Namık Özyılmaz, bağımsız denetimin, standartlarda öngörülen denetim teknikleri uygulanarak defter, kayıt ve belgelerin denetlenmesi, değerlendirilmesi ve rapora bağlanması olduğunu belirtti.

Bağımsız denetim konusunun önemine dikkati çeken Özyılmaz, "Sermaye şirketleri, bankalar ve faizsiz finans kurumları, şirket yetkilileri, çalışanları, ortaklıkları, kamu kuruluşları, bağımsız denetçiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) gibi bağımsız denetimi yaptıran, yapan, raporu denetleyen, rapordan istifade eden olmak üzere bağımsız denetimin pek çok paydaşı bulunmaktadır. Bu panelde paydaşlar bağımsız denetim konusundaki görüş ve önerilerini ortaya koyacaklar." ifadelerini kullandı.

VRT Akademi Kurucusu Mehmet Okkalı ise bağımsız denetçiler için eğitimler, panel ve sempozyumlar düzenlediklerini bildirerek, bağımsız denetimin, mevzuata yeni giren ve sürekli değişikliğe uğrayan bir konu olduğuna dikkati çekti.

Bağımsız denetimin ciddi uzmanlık ve tecrübe birikimi gerektirdiğinin altını çizen Okkalı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bağımsız denetçilerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. KGK düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak bağımsız denetim şirketlerinin çalışmalarını sürekli denetlemektedir. Bunlar sonucunda, tespit edilen eksiklikler için maddi cezaları da içeren ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Hazırlanan bağımsız denetim raporunun hatalı olması halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan şirketle birlikte müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle bağımsız denetçilerin mevzuata ve uygulamaya tam hakim olmaları gerekmekte, sürekli eğitime ihtiyaçları bulunmaktadır. VTR Akademi olarak bu ihtiyacın bir kısmını imkanlarımız ölçüsünde en kaliteli şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz bu panelde bağımsız denetim paydaşlarca her yönü ile ele alınacaktır. Panelimize katılan bağımsız denetçiler 2 eğitim kredisi alacaktır."