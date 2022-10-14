Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı Astana'da başladı - Son Dakika
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Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı Astana'da başladı

14.10.2022 11:02

- Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı Astana'da başladı Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

- Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı Astana'da başladı

ASTANA - Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Toplu fotoğraf çekimi sonrası başlayan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı. Bu yıl gerçekleştirilen zirvede, BDT'nin 2023-2025 için güncellenmiş terör ve aşırıcılıkla mücadele programının yanı sıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde BDT'ye gözlemci statüsü verilmesi ve BDT üye ülkeleri arasında yolsuzlukla mücadelede işbirliği anlaşmasının imzalanması ele alınacak.

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Kaynak: İHA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı Astana'da başladı - Son Dakika

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