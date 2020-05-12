Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplandı - Son Dakika

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve çeşitli bölgesel konular ele alındı.

Toplantı, Kovid-19 önlemleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Kovid-19 ile mücadelede diğer ülkelerden yardım aldığını belirterek, "Avrupa Birliği üyelerinden de yardım almaya hazırız. ABD'den de destek ve yardım alıyoruz." dedi.

Lavrov, 29 Mayıs'ta BDT Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında salgın ve etkilerinin yok edilmesi konularının da görüşüleceğini dile getirdi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de Kovid-19 aşısı ve ilacını bulmak için BDT ülkelerinin çabalarını birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov da özellikle Dağlık Karabağ sorununun, BDT içerisindeki entegrasyon potansiyelinin önüne set çektiğini kaydetti.

Bu sorununun BDT üyelerinin daha sıkı iş birliği kurmasının önündeki başlıca engel olduğunu vurgulayan Memmedyarov, kurumun bir diğer üyesi Ermenistan'ın sorunun barışçıl yolla çözülmesini engellemek için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov da salgınla mücadelede ortak çabanın önemine vurgu yaparak, salgın nedeniyle zor durumda kalan Kırgız göçmen işçiler için de destek talebinde bulundu.

Bir sonraki toplantı 15 Ekim'de

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ilk defa bu yıl BDT dönem başkanlığını devraldıklarını hatırlatarak, 70'e yakın etkinlik planlandığını bildirdi.

Kamilov, örgüte üye ülkelerdeki salgınla ilgili durumu dikkate alarak, 29 Mayıs'ta Taşkent'teki BDT Hükümet Başkanları Konseyi toplantısının video konferans yoluyla yapılmasını önerdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da tıp konusunda bilimsel diplomasinin önemine vurgu yaparak, "Kısa bir süre önce Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifi dahilinde profesyonel düzeyde böyle bir yaklaşım başlatıldı." diye konuştu.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi de Kovid-19 salgınının yanı sıra, güvenlik ve insani işbirliği alanlarında önemli kararlar üzerinde anlaştıklarını kaydetti.

Toplantıda, Kırgızistan'ın Karakol şehrinin 2022'de BDT ülkelerin Kültür Başkenti ilan edilmesi ile ilgili teklif kabul edildi.

BDT'nin genel merkezinden yapılan açıklamada, gelecek Dışişleri Bakanları toplantısının 15 Ekim Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacağı duyuruldu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de kurulan BDT'nun kurucu üyeleri Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan oluşuyor.

Türkmenistan 2005'te tam üyelikten çıkıp gözlemci üye olurken, Ukrayna, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı nedeniyle toplantılara katılmıyor.