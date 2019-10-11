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Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesi sona erdi

40 dakika önce

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesi bitti.

Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesi sona erdi, System.String[]

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler zirvesi bitti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un ev sahipliğinde yapılan zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Üye ülkelerin stratejik ekonomik iş birliği deklarasyonu imzaladığı zirve sonunda, BDT dönem başkanlığı Türkmenistan'dan Özbekistan'a geçti. Liderler zirvesinin gelecek yıl 16 Ekim'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılmasına karar verildi.

Ayrıca zirvede, BDT'ye üye ülkeler tarafından 2020-2022 dönemi için terörizmle ve aşırıcılığın diğer türleri ile mücadele programı düzenlenmesi kararı alındı.

Bu arada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, BDT ülkeleri arasında Avrupa Birliği'ndeki Schengen benzeri bir bölge oluşturulmasının değerlendirilmesi teklifinde bulundu.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkmenistan, Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:41 Kaynak: AA
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