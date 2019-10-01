Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülke başsavcıları, Bişkek'te buluştu

Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin başsavcıları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "BDT üye ülke Başsavcıları Koordinasyon Konseyi 29. Toplantısı"nda buluştu.

Başsavcılık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki Kongre Salonu'nda yapılan toplantıya Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Özbekistan Başsavcıları katıldı.

Toplantıda son 4 yılda başsavcılıklar arasında bilgi teknolojisini kullanarak işlenen suçlarla mücadele, yasa dışı ticaretle mücadele, terörizm ve aşırılık, insan ticareti, yasa dışı göç, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve bağımlılığıyla mücadele konularındaki iş birliği programları ele alındı.

BDT Genel Sekreterliği, BDT Yürütme Komitesi, BDT Terörle Mücadele Merkezi ve Uluslararası Başsavcılar Birliği yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda, başsavcılar, ülkelerinde kendi alanlarındaki suçlarla mücadele deneyimlerini paylaştı.

Kırgızistan ile Kazakistan başsavcıları arasında "İş Birliği Anlaşması", Kırgızistan ile Belarus arasında "Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Alanında İş Birliği Mutabakatı" imzalandı.