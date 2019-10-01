Son Dakika Haberleri: Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülke başsavcıları, Bişkek'te buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülke başsavcıları, Bişkek'te buluştu

1 saat önce

Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin başsavcıları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "BDT üye ülke Başsavcıları Koordinasyon Konseyi 29. Toplantısı"nda buluştu.

Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülke başsavcıları, Bişkek'te buluştu, System.String[]

Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin başsavcıları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "BDT üye ülke Başsavcıları Koordinasyon Konseyi 29. Toplantısı"nda buluştu.

Başsavcılık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki Kongre Salonu'nda yapılan toplantıya Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Özbekistan Başsavcıları katıldı.

Toplantıda son 4 yılda başsavcılıklar arasında bilgi teknolojisini kullanarak işlenen suçlarla mücadele, yasa dışı ticaretle mücadele, terörizm ve aşırılık, insan ticareti, yasa dışı göç, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve bağımlılığıyla mücadele konularındaki iş birliği programları ele alındı.

BDT Genel Sekreterliği, BDT Yürütme Komitesi, BDT Terörle Mücadele Merkezi ve Uluslararası Başsavcılar Birliği yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda, başsavcılar, ülkelerinde kendi alanlarındaki suçlarla mücadele deneyimlerini paylaştı.

Kırgızistan ile Kazakistan başsavcıları arasında "İş Birliği Anlaşması", Kırgızistan ile Belarus arasında "Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Alanında İş Birliği Mutabakatı" imzalandı.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Kırgızistan, Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülke başsavcıları, Bişkek'te buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]